Denver Nuggets-LA Lakers: nova vitória para Anthony Davis e LeBron James?

Denver Nuggets e Los Angeles Lakers defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (02h00, horário de Portugal Continental), no terceiro jogo da meia-final do playoff do campeonato norte-americano de basquetebol (NBA).

Os Lakers que partem em vantagem no frente-a-frente com os Nuggets, uma vez que venceram os dois primeiro embates nesta eliminatória que tem sido, até ao momento, de 'sentido único'.

Nos últimos cinco jogos disputados, os Denver Nuggets registaram três triunfos (todos diante do Los Angeles Clippers) e duas derrotas (ambas frente aos Los Angeles Lakers), enquanto que os Lakers somaram apenas triunfos (três nos duelos com os Houston Rockets e dois diante dos Denver Nuggets).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a supremacia dos Los Angeles Lakers, uma vez que a turma de Anthony Davis e LeBron James venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre ambas as formações.