Denver Nuggets-Phoenix Suns: visitados obrigados a ganhar

Poucos dias depois de terem visto Nikola Jokic ter sido eleito como o MVP da fase regular, os Denver Nuggets esperam este sábado que a sua principal figura surja na sua melhor versão, sob pena de ficarem praticamente arredados do playoff da NBA.



Com duas derrotas até ao momento, ambas fora de casa, os de Denver não estiveram nem perto daquilo que desejam nos dois primeiros encontros, algo que tentarão corrigir perante uns Suns que levam cinco vitórias seguidas, com uma média pontual de 114,6 pontos. Nesses cinco encontros, os Suns apenas por uma vez não acabaram a primeira parte na frente.



Falando no aspeto individual, Jokic tem sido claramente o abono de família destes Nuggets, com 30,5 pontos e 10,6 ressaltos de média, ao passo que do lado oposto é Devin Booker, com 27,1 pontos de média, a principal referência. Isto numa equipa que confia bastante na visão de Chris Paul, que até ao momento totaliza 9 assistências de média neste playoff.



De notar, por fim, que este será o sexto duelo da época entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem dos Suns com três vitórias, duas delas já neste playoff. Por outro lado, há que referir que nos Nuggets venceram os seus dois encontros na fase regular fora de casa, tal como os Suns, que abriram a série a ganhar por 106-103 em Denver. Como será desta vez?