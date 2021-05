Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: quinto jogo na série do playoff

Com a série empatada a dois, Denver Nuggets e Portland Trail Blazers encontram-se na madrugada de quarta-feira no jogo 5 do playoff da NBA, numa partida na qual será dos Nuggets o factor casa, algo que nesta fase das coisas é algo que não pode ser desperdiçado.



Ainda assim, a verdade é que foi com uma derrota que começaram este playoff, ainda que no jogo 3 tenham conseguido corrigir e recuperar a vantagem nesse particular. Os Nuggets, refira-se, têm uma média pontual de 114 pontos nos últimos 10 jogos, contra os 119 dos Trail Blazers.



Olhando aos jogos indisponíveis, os Nuggets não contarão com Jamal Murray e P. J. Dozier, ao passo que do lado oposto a única baixa é Zach Collins.



De notar, por fim, que nos últimos dez jogos entre estas duas equipas viu-se uma média pontual de 224 pontos, 115 dos Nuggets e 109 dos Blazers. Nessa dezena de partidas, note-se, os de Denver venceram por seis vezes.