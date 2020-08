Denver Nuggets-Utah Jazz: jogo do tudo ou nada no Oeste

Com vantagem de 3-1 na série da primeira ronda da Conferência Oeste, os Utah Jazz estão em boa posição para carimbar o acesso à próxima ronda do playoff, necessitando para tal de ganhar um dos próximos três encontros. A primeira chance surge esta terça-feira, quando Jazz e Denver Nuggets se encontrarem no jogo 5 da série, na qual os de Denver vão um triunfo que os deixe de novo na corrida.



Vindos de três desaires seguidos, dois deles por margem amplas (124-87 e 124-105), os Nuggets têm missão complicada e o registo no confronto direto agrava ainda mais essa situação. Do lado oposto a moral está em alta, até porque nos últimos dez duelos entre estes dois conjuntos os Jazz conseguiram quase sempre vencer, alcançando logo vantagem importante ao intervalo.



Olhando a estatísticas, de apontar que os últimos 10 encontros dos Nuggets tiveram um total de 243 pontos, 118 por parte dos de Denver, ao passo que os Jazz têm uma média total de 238 pontos na última dezena de partidas, 121 da sua autoria.



Por fim, de refeir apenas que os últimos dez duelos entre Jazz e Nuggets deram uma média total de pontos de 208, 103 para os de Denver e 105 para os de Utah. Por isso, é bem provável que a barreira dos 200 pontos seja superada, com ambas as equipas a chegarem à centena de forma relativamente tranquila.