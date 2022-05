Dep. Cali-Corinthians: Vítor Pereira pode dar passo importante na Libertadores

Duelo dos dois primeiros colocados no Grupo E da Libertadores, com a visita do líder Corinthians ao reduto do segundo colocado Deportivo Cali. Será uma partida que pode definir muita coisa, podendo dar desde logo uma vantagem importante na corrida pelo apuramento caso qualquer uma das equipas vença.



Com 6 pontos, o Corinthians tem duas vitórias e uma derrota, numa campanha na qual marcou 3 golos e sofreu 2. A equipa brasileira, comandada por Vítor Pereira, até começou com uma derrota diante do Always Ready, mas acabou por se reerguer e venceu os dois jogos seguintes.



Quanto aos colombianos, têm 4 pontos, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota, com 4 golos marcados e 3 sofridos. A formação de Cali começou a ganhar, ao bater de forma surpreendente o Boca Juniors, perdeu em casa do Timão e acabou por empatar diante do Always Ready.



Em termos estatísticos, contando todas as provas, apenas dois dos últimos nove jogos do Deportivo Cali tiveram pelo menos 3 golos, ao passo que no lado oposto o realce vai também para os golos, no caso no registo da primeira equipa a faturar: o Corinthians foi a primeira a fazê-lo em cinco dos últimos sete jogos que disputou.

