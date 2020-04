Dep. Ferreti-Real Esteli: equipas tendem a marcar poucos golos frente-a-frente

O Dep. Ferreti recebe, na madrugada desta segunda-feira (00h00), o Real Esteli, em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato nicaraguense de futebol.



À entrada para esta jornada, o Dep. Ferreti posiciona-se no 5.º lugar, com 18 pontos, fruto de cinco triunfos, três empates e cinco derrotas, enquanto que o Real Esteli encontra-se no 2.º lugar, com 27 pontos, após somar oito vitórias, três empates e duas derrotas.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para apenas um triunfo de cada uma das equipas nos últimos cinco duelos travados, ambos conquistados pela vantagem mínima.

CÓD 105 Dep. Ferreti 2.92 Empate 2.81 Real Esteli 1.98