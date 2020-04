Dep. Ferretti-Las Sabanas CF: equipa da casa tenta fechar em grande

Seguro no quarto posto do torneio Clausura e sem grandes perspetivas de subir ou descer, o Dep. Ferretti procura na noite de quarta-feira, na abertura da jornada na Nicarágua, carimbar a sua posição final nesta primeira ronda do torneio, quando pelas 23:30 receber a visita do Las Sabanas CF, o atual penúltimo.



Com 27 pontos, o Dep. Ferretti entra em campo com menos 4 pontos do que o terceiro (e segundo) e mais 4 do que o quinto, pelo que uma vitória servirá para garantir o quarto posto e, caso o duelo entre Real Estelí e Diriangén resulte na vitória de alguns dos conjuntos, permitirá uma aproximação ao terceiro posto, que ficaria a 1 ponto de diferença.



Quanto ao Las Sabanas CF, pouco mais pode fazer do que fugir às posição inferiores, já que os seus 11 pontos atuais de nada servem neste momento.



De notar que este será o quarto encontro da história entre estas duas equipas, havendo por agora domínio total do Dep. Ferretti, com três vitórias, cinco golos marcados e um sofrido.