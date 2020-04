Dep. Ferretti-Real Madriz: equipa da casa pode segurar playoff

Atualmente no quinto posto, com 21 pontos, o Dep. Ferretti pode dar na madrugada de quinta-feira um passo de gigante rumo ao playoff do Torneio Clausura, isto caso consiga levar de vencido o Real Madriz, num embate da 15.ª ronda no qual terá pela frente o oitavo colocado, com 14 pontos.



Atualmente com uma margem de 5 pontos para o sétimo Juventus, o Dep. Ferretti sabe que depende apenas de si para garantir o passaporte para a ronda seguinte e é nesse contexto que entrará em campo nesta partida, onde terá também como missão melhor o registo caseiro, com quatro vitórias em sete jogos.



Quanto ao Real Madriz, tem apenas uma vitória em seis jogos fora de portas, chegando a este jogo vindo de cinco desaires consecutivos longe de casa. Chegará o sexto?



Por fim, de notar que o confronto direto tem sido relativamente favorável ao Dep. Ferretti, com quatro vitórias e uma derrota nos últimos nove jogos.

CÓD 104 Dep. Ferreti 1.54 Empate 3.32 Real Madriz 3.94