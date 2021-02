Dep. Iquique-Colo Colo: duelo de aflitos no Chile

Encontro de aflitos no campeonato chileno, com o penúltimo Dep. Iquique a receber a visita do antepenúltimo Colo Colo, num embate da 32.ª jornada no qual ambas as equipas jogarão cartadas decisivas para escapar às zonas mais baixas da tabela classificativa.



Com 36 pontos, o Colo Colo ocupa uma posição em nada habitual na sua história, mas a verdade é que a situação já esteve bem pior, especialmente olhando para os últimos cinco jogos, que permitiram aos de Santiago conquistar 11 dos pontos que têm até ao momento.



Já o Deportivo Iqueque está uma posição abaixo e com menos 3 pontos, sendo que chega a esta partida com três jogos seguidos sem perder, com dois empates e uma vitória no registo. Para lá desse registo, os da casa levam já oito jogos seguidos a sofrer, aidna que nos cinco mais recentes tenham também conseguido marcar.



Quanto ao confronto direto, o Iquiquer venceu o jogo disputado esta época, por 2-0, confirmando-se como uma equipa perante a qual o Colo Colo normalmente sente algumas dificuldades.

CÓD 380 Dep. Iquique 2.85 Empate 2.94 Colo Colo 2.06