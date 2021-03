Dep. La Equidad-Deportivo Cali: visitantes num mau momento

Encontro da fase Apertura do campeonato colombiano, com o segundo colocado Dep. La Equidad a receber a visita do sempre perigoso Deportivo Cali, um adversário que à entrada para a 16.ª jornada é sétimo, com 25 pontos, apenas menos 2 do que o adversário desta ronda.



Em melhor posição na tabela, o Dep. La Equidad leva oito encontros do campeonato sem perder - tem um registo de quatro vitórias e quatro empates nessa sequência -, ao passo que o Deportivo Cali tem um registo recente bem menos positivo, já que não venceu nenhum dos últimos oito encontros que disputou - perdeu dois e empatou seis.



Juntando duelos das provas continentais e da Copa, o La Equidad foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito duelos que disputou, sendo que também sofreu golos nesse mesmo período de jogos. Quanto ao Deportivo Cali, foi a primeira equipa a sofrer e chegou ao descanso a perder em quatro dos últimos cinco jogos. Em oito dos últimos nove o marcador teve sempre abaixo de 3 golos.



Um registo de golos que também se viu na última mão cheia de duelos diretos, num período no qual se viram duas vitórias dos de Cali, uma do La Equidad e dois empates. No mais recente, disputado em novembro, registou-se a única vitória do Deportivo que nesta ronda será local. Haverá vingança?

CÓD 125 Dep. La Equidad 2.31 Empate 2.54 Deportivo Cali 2.87