Dep. La Equidad-Indep. Medellin: vencer e esperar deslizes rivais

Jogo decisivo na corrida pelo acesso às rondas finais do Apertura colombiano, com o Dep. La Equidad e o Indep. Medellin a defrontarem-se na noite desta quarta-feira em Bogotá. Frente a frente estarão 2.º e 3.º, com 9 e 8 pontos, respetivamente, duas equipas que estão obrigadas a ganhar para sonharem com o apuramento. Nesse sentido, note-se que o Dep. La Equidad até pode empatar e apurar-se, mas para tal suceder tem de esperar que o Envigado triunfe diante do Tolima.



Com 3 vitórias e 2 derrotas nas contas globais, o Dep. La Equidad vem de dois triunfos consecutivos, ao passo que o Indep. Medellin, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, vem precisamente desse desaire, ao cair por 1-0 perante o Tolima.



Olhando a estatísticas recentes, note-se que o registo de golos deverá ser abaixo: houve menos do que 3 golos em nove dos últimos 10 jogos do La Equidad e em sete dos últimos oito dos de Medellin.



Em termos de confronto direto, aí o registo é absoluto: nenhum dos últimos nove jogos teve mais do que 2 golos. Os dois mais recentes acabaram em 2-0, com triunfos para cada uma das equipas. O mais recente foi há um mês, num triunfo do Indep. Medellin em casa.

Por Record