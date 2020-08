Dep. Llacuabamba-Atlético Grau: duelo entre os dois últimos classificados da liga peruana

Mais um encontro do campeonato de futebol peruano em perspetiva! Deportivo Llacuabamba e Atlético Grau defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 9.ª jornada da prova, num encontro que irá colocar frente a frente os atuais dois últimos classificados.

À entrada para esta ronda, o Deportivo Llacuabamba posiciona-se no 20.º lugar, com 4 pontos, fruto de um triunfo, um empate e seis derrotas até ao momento na prova, enquanto que o Atlético Grau encontra-se no 19.º posto, com os mesmos 4 pontos, e é a única equipa que não soma qualquer triunfo até à presente jornada da prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Deportivo Llacuabamba registou um empate (Cajamarca) e quatro derrotas (U. San Martín, Alianza Huanuco, Ayacucho e Carlos Mannucci), ao passo que o Atlético Grau somou três empates (U. San Martín, Cienciano e Alianza Huanuco) e duas derrotas (River Plate e AD Cantolao).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto das duas formações terem-se defrontado apenas em uma ocasião, encontro esse que acabou com um empate a zeros.