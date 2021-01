Dep. Pereira-Deportivo Cali: ação na Colômbia

Encontro do Torneio Apertura colombiano, com um embate entre o Deportivo Pereira e o Deportivo Cali, numa partida da 2.ª jornada que colocará frente a frente duas equipas que tiveram arranques de temporada distintos.



Os de Cali, que aqui jogarão fora de casa, vencerma por 1-0 na receção ao Jaguares, ao passo que os Deportivo Pereira começou com um empate em casa do Alianza Petrolera, a dois golos.



Registos típicos de início de temporada que pouco podem significar, tal como o próprio confronto direto, que dá vantagem grande aos de Cali. São já oito jogos seguidos sem perder diante do conjunto de Pereira, uma equipa à qual apenas por uma vez não marcou nesse período.



Por outro lado, falando em estatísticas, note-se que o Deportivo Pereira sofreu golos nos últimos três jogos que disputou, ao passo que o Cali foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco duelos. Estas estatísticas compreendem também duelos da época transata.

CÓD 335 Dep. Pereira 3.29 Empate 2.82 Deportivo Cali 1.93