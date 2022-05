Depor. Cuenca-Técnico Univ.: duelo da 12.ª jornada no Equador

CÓD 319 Depor. Cuenca 1.91 Empate 2.9 Técnico Univ. 3.2

Em jogo da 12.ª jornada do campeonato equatoriano, Depor. Cuenca e Técnico Univ. encontram-se na madrugada de sábado no estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 15.º colocados, respetivamente.Com 16 pontos, a equipa da casa vem de duas partidas seguidas sem perder, ao passo que os visitantes, com 9 pontos, leva cinco jogos seguidos sem ganhar e três sempr ea sofrer golos. Falando em golos, de notar que o registo total nos jogos de ambas as equipas costuma ser inferior a 3: foi assim em sete dos últimos oito do Cuenca e em seis dos mais recentes sete do Técnico.Em termos de confronto direto, o registo a destacar também envolve golos, no caso no aspeto superior, já que apenas dois dos últimos oito jogos não tiveram pelo menos 3 golos, sendo que somente um desses oito não teve tentos de ambas as equipas. Nesse sentido, o Deportivo Cuenca leva onze jogos seguidos a marcar a este oponente, tendo sido a primeira equipa a faturar em oito desses onze duelos.