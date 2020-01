Deportes Tolima-Indep. Medellin: arranca o campeonato colombiano

Arranca a disputa do Torneio Apertura colombiano, com o Deportes Tolima a receber na madrugada de sexta-feira a visita do Independiente Medellin, num duelo que colocará frente a frente o sexto e o nono da última edição do Torneio Clausura. Agora a começar do zero, tanto Tolima como Independiente procuram iniciar da melhor forma as suas campanhas, tentando um acesso à fase final do campeonato onde terão depois o sonho de vencer.



Habituado a ter bons resultados em casa, o Deportes Tolima tenta neste duelo cimentar o seu reduto como uma fortaleza, já que ali apenas perdeu cinco dos 34 duelos disputados no último ano civil. Quanto aos de Medellín, procuram iniciar bem a época, tentando prolongar uma série sem derrotas que já dura desde setembro.

CÓD 217 Deportes Tolima 1.79 Empate 2.85 Indep. Medellin 3.74