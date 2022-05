Deportes Tolima-Independiente del Valle: equipa de Renato Paiva em ação

• Foto: Reuters

Líder do Grupo D da Libertadores, com 5 pontos, o Independiente del Valle procura na madrugada de quinta-feira dar um passo de gigante rumo aos oitavos-de-final da prova continental. Pela frente estará o Deportes Tolima, uma equipa que tem 4 pontos, menos 1 do que os equatorianos. Quer isto dizer que, com dois jogos depois deste, quem triunfar dará um passo de gigante rumo à ronda seguinte.



Com a tal liderança, fruto de uma vitória e dois empates, o Independiente del Valle vem de quatro partidas seguidas sem perder (contando todas as provas). Em quatro dos últimos cinco jogos a formação de Renato Paiva foi a primeira a marcar e o resultado final foi inferior a 3 golos.



Quanto ao Deportes Tolima, no cômputo de todas as provas vem de quatro triunfos seguidos, sendo que também tem por hábito ser a primeira a faturar: foi assim em cinco dos últimos sete jogos. Por outro lado, em contraste com os equatorianos, os jogos dos colombianos costumam ter pelo menos 3 golos: foi assim também em cinco dos últimos sete duelos.

Por Record