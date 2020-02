Deportes Tolima-Internacional: luta pela fase de grupos da Libertadores

Hora de decisões nas rondas prévias da Copa Libertadores, com Deportes Tolima e Internacional a encontrarem-se na madrugada de quinta-feira em solo colombiano, numa partida decisiva que poderá deixar bem encaminhado o acesso à fase de grupos da prova mais importante da América do Sul.



13.º colocado no campeonato colombiano, com 6 pontos em 4 jogos, o conjunto de Tolima entra neste encontro a viver um ano de 2020 bem positivo, ainda sem qualquer derrota nos seis jogos disputados - dois deles para a Libertadores, diante do Macará.



Quanto ao colorado, vai para o nono encontro do ano, no qual entrará em campo com a motivação em baixa após a derrota sofrida aos pés do Grémio, num desaire que acabou por ditar o adeus ao título gaúcho. De notar que para chegar a esta terceira ronda o Inter superou o Universidad de Chile, numa eliminatória na qual empatou a primeira mão e venceu a segunda, por 2-0.