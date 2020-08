Deportivo-Fuenlabrada: jogo da polémica vai (mesmo) realizar-se

Mais de duas semanas depois da data inicialmente prevista, Deportivo e Fuenlabrada encontram-se esta sexta-feira no Riazor, numa partida na qual ainda muito há a definir. Não para os galegos, que entram em campo já relegados e sem nada a ganhar para lá da honra, mas para os de Fuenlabrada, que em caso de empate asseguram a presença no playoff de subida.



Vindos de oito jogos seguidos sem perder, os visitantes chegam a este jogo naturalmente motivados, mas a pausa forçada devido aos vários casos de Covid-19 pode complicar-lhes a tarefa, pelo menos no ponto de vista mental, já que o seu plantel foi 'varrido' por vários casos.



Quanto ao Deportivo , entra em campo sem chances de se salvar da descida, isto para lá de vir de três derrotas consecutivas, que condenaram a equipa à despromoção. De resto, refira-se que o Depor sofreu golos nos últimos seis jogos, tendo em cinco deles sido mesmo a primeira equipa a encaixar.

