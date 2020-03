Deportivo Ocotal-Municipal Jalapa: penúltimo recebe visita do quinto

Segue o 'baile' no campeonato da Nicarágua, com o quinto colocado Municipal Jalapa a visitar o reduto do penúltimo Deportivo Ocotal, numa partida da 13.ª jornada na qual o conjunto da casa tentará travar uma tendência negativa recente, com três derrotas consecutivas.



Quanto ao Municipal Jalapa, quinto com 18 pontos, chega a este duelo vindo de uma vitória diante da Juventus, ainda que tenha a missão sempre problemática de conseguir alcançar a sua primeira vitória fora de portas (tem até ao momento dois empates e quatro derrotas).



No que ao confronto direto diz respeito, o Deportivo Ocotal até tem tido um domínio evidente, já que venceu seis dos oito duelos disputados, ainda que curiosamente tenha perdido o mais recente, ao cair por 2-1 em casa do Municipal.