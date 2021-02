Deportivo Pereira-Once Caldas: duelo de aflitos na Colômbia

Ação no torneio Apertura do campeonato colombiano, com os aflitos Deportivo Pereira e Once Caldas a encontrarem-se na noite de segunda-feira no Estádio Hernan Ramirez Villegas, numa partida da 10.ª jornada que colocará frente a frente o 18.º e o 16.º, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto visitante entra em campo com 6 pontos, o dobro dos da casa, que até ao momento, apesar de terem mais um jogo disputado do que o oponente, apenas conseguiram pontuar através de 3 empates.



Alías, o Deportivo Pereira leva dez jogos seguidos sem ganhar e três sem marcar, ao passo que o Once Caldas tem quatro duelos consecutivos sem ganhar e sem conseguiu fazer golos.



E por falar em golos, olhemos ao confronto direto, que nos mostra um registo distinto, já que os últimos quatro encontros tiveram sempre pelo menos 3 golos no marcador. No mais recente, refira-se, o triunfo por 3-0 do Deportivo Pereira foi ditado na secretaria, pelo que esse jogo não entra para a estatística. Olhando a esses jogos, note-se que o Once Caldas venceu três dos últimos cinco jogos, com o Deportivo Pereira a vencer dois - um deles na secretaria, como dissemos.

CÓD 418 Dep. Pereira 2.32 Empate 2.63 Once Caldas 2.74