Deportivo-Racing Santander: duelo de aflitos

Equipas com passado e muita história no futebol espanhol - em especial no primeiro escalão -, Deportivo Corunha e Racing Santander encontram-se esta quinta-feira num duelo da Segunda Divisão do país vizinho que colocará frente a frente os dois últimos colocados na prova.



Com 18 pontos em 22 jogos, os galegos estão a ter uma temporada para esquecer, mas até chegam a este encontro num momento positivo no campeonato, já que venceram os últimos dois encontros. Ainda assim, pelo caminho disseram adeus à Taça, ao cair com estrondo perante o modesto Unionistas de Salamanca.



Quanto ao Racing, é penúltimo com apenas mais 1 ponto, chegando a esta partida numa fase bem pior, já que nos últimos três meses o melhor que conseguiu foram duas vitórias, a última delas em 23 de novembro, diante do Extremadura UD.



De notar, por fim, que este será o segundo duelo da temporada entre estas duas equipas, tendo o primeiro acabado em 1-1.

CÓD 163 Deportivo 1.9 Empate 2.85 R. Santander 3.86