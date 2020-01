Derby County-Barnsley: pontos precisam-se

Derby County e Barnsley defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 26.ª jornada do Championship - segundo escalão inglês de futebol -, num encontro que coloca frente a frente duas formações que estão a precisar de somar pontos para 'fugir' aos lugares na base da tabela classificativa.



O Derby County, formação orientada por Philip Cocu, posiciona-se na 20.ª posição, com 27 pontos amealhados - seis triunfos, nove empates e outras tantas derrotas -, ao passo que o Barnsley é 22.º colocado, com 21 pontos - quatro vitórias, nove empates e 12 derrotas.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a relativa superioridade da formação de Derby, com três triunfos contra um do Barnsley. Pelo meio, ter-se-á registado ainda um empate a um golo entre as duas equipas. Conseguirão as formações dar o tão desejado 'pontapé na crise'?