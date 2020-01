Derby County-Charlton: último jogo do ano no Championship

Equipas colocadas praticamente a par na tabela do Championship, no 18.º e 17.º postos, Derby County e Charlton encontram-se esta segunda-feira no Pride Park Stadium, num duelo no qual as duas equipas vão procurar fechar o ano da melhor forma.



Vindo de sete jogos seguidos sem vencer (quatro empates e três derrotas), o conjunto da casa tenta um resultado que permita travar essa má sequência, ao passo que os forasteiros, vindos de um triunfo diante do Bristol City, procuram aquilo que esta época apenas por uma vez conseguiram: vencer dois duelos seguidos.



De notar que este será o segundo encontro da temporada entre estas duas equipas, tendo o Charlton vencido por 3-0 no primeiro, disputado em outubro.

CÓD 158 Derby County 1.74 Empate 3.31 Charlton 3.88