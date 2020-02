Derby County-Fulham: Ivan Cavaleiro na luta pela subida

Equipa onde atua o português Ivan Cavaleiro, o Fulham visita esta sexta-feira o reduto do Derby County, num duelo da 34.ª jornada do Championship no qual o conjunto londrino terá pela frente o 13.º colocado, com 44 pontos.



Mais bem posicionado na tabela, no terceiro posto, com 56 pontos, o Fulham está em posição de apuramento para o playoff de subida e a apenas 3 pontos do segundo lugar, chegando a este encontro na sequência de uma surpreendente derrota caseira diante do Barnsley.



Quanto ao Derby County, colocado numa zona intermédia, já demasiado longe da zona de subida e também com margem para a linha de água, chega a este duelo vindo de uma sequência de resultados relativamente positivos, com um 2020 no qual conseguiu quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.



Neste duelo privado de Maxime Le Marchand, Terence Kongolo e Harrison Reed, o Fulham tentará repetir o resultado da primeira volta, quando venceu por 3-0, isto num duelo no qual o Derby não contará com Duane Holmes, Krystian Bielik, Tom Huddlestone e Andre Wisdom.

CÓD 202 Derby County 2.71 Empate 3.09 Fulham 2.26