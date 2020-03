Derby County-Manchester United: red devils em bom momento

A viver um excelente momento desde que Bruno Fernandes chegou a Inglaterra, o Manchester United procura esta quinta-feira garantir o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra, numa partida dos 'oitavos' no qual terá pela frente o Derby County, do Championship.



Quinto colocado na Premier League, com 42 pontos, a equipa de Bruno Fernandes não perdeu há nove encontros, numa caminhada na qual conseguiu cinco vitórias e três empates. Nesta Taça, refira-se, os red devils afastaram o Wolverhampton e o Tranmere Rovers, sendo que é provável que Ole Gunnar Solskjaer opte por fazer algumas poupanças, especialmente porque no fim de semana há dérbi com o City.



Quanto ao Derby County, entra em campo na 13.ª posição do Championship, sendo que nesta Taça de Inglaterra afastou já o Crystal Palace e o Northampton Town.



De notar que estas duas formações não se enfrentam desde 2018/19, época na qual foi o Derby a acabar a sorrir, num desempate por penáltis referente à Taça da Liga.

CÓD 111 Derby County 5.83 Empate 4.05 Manchester Utd. 1.49