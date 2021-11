Derby County-Queens Park Rangers: Rooney tem a árdua tarefa de evitar a despromoção

Derby County e Queens Park Rangers defrontam-se, esta segunda-feira, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 20.ª jornada do Championship (segunda divisão inglesa de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que lutam por objetivos totalmente diferentes.

À entrada para esta ronda, o Derby County posiciona-se no último lugar da tabela classificativa, com apenas um ponto, devido à violação das normas de sustentabilidade financeira que já custou a perda de 21 pontos no total, enquanto que o Queens Park Rangers encontra-se no quinto posto da prova, com 32 pontos, após somar nove triunfos, cinco empates e cinco desaires no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Derby County registou uma vitória (Bournemouth), dois empates (Millwall e Fulham) e duas derrotas (Blackburn e Barnsley), ao passo que o Queens Park Rangers somou três triunfos (Cardiff, Luton e Huddersfield) e dois empates (Nottigham Forest e Blackpool).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ambas a registarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si.