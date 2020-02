Desp. Aves-P. Ferreira: duelo de aflitos

Encontro da jornada 23 da Liga NOS, com último Aves a receber a visita do antepenúltimo Paços de Ferreira, num duelo que colocará frente a frente duas formações aflitas na tabela e com total necessidade de somar pontos para escapar da zona mais recuada da tabela.



Em pior posição, e a 6 pontos dos castores, o Aves entra em campo depois de uma derrota caseira ante o V. Guimarães, isto numa temporada na qual a atuar no seu reduto conseguiu somar três vitórias, que significam 9 dos 13 pontos conquistados até ao momento.



Quanto ao Paços, venceu de forma surpreendente na semana passada, ao derrotar o Famalicão por 2-1 e poderá neste duelo, em caso de vitória, dar um passo importante rumo à permanência.



Na primeira volta, refira-se, o Paços venceu em casa por 2-1.

CÓD 124 Desp. Aves 2.59 Empate 3.01 P. Ferreira 2.71