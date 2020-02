Desp. Aves-V. Guimarães: arranca a jornada 22 da Liga NOS

Arranca a jornada 22 da Liga NOS, com o Desp. Aves a receber esta sexta-feira a visita do V. Guimarães, num duelo de equipas vizinhas no mapa, mas bem separadas na tabela classificativa. Os avenses, com 13 pontos, são últimos colocados na tabela do campeonato, ao passo que os vimaranense, com 28, surgem no oitavo posto, ainda com esperanças de chegar às posições de apuramento europeu.



Vindo de um moralizador empate em casa do Famalicão, o Aves até tem estado relativamente bem nas últimas rondas, já que 7 dos 13 pontos que tem foram conquistados nos últimos cinco encontros - os restantes 6 tinham sido conseguidos nas 16 rondas anteriores, ainda que continue com a pressão de ter de somar pontos em todos os encontros que disputar até final da época, sob pena de não conseguir deixar a zona inferior da tabela, que está a 3 pontos de distância.



Quanto ao V. Guimarães, entra em campo numa fase algo distinta, já que venceu somente um dos últimos cinco encontros disputados, quando goleou em Famalicão por claríssimos 7-0. Mais recentemente, diante do FC Porto, ficou muito perto da surpresa, mas não conseguiu impedir um desaire por 2-1.



Por fim, de notar que na primeira volta houve triunfo dos de Guimarães, em casa, por 5-1. Antes, na pré-temporada também venceram os da Cidade Berço, no caso por 1-0.

