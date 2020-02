Desp. Chaves-Académica: obrigatório vencer para sonhar

Separados somente por 1 ponto e duas posições na tabela, Desp. Chaves e Académica encontram-se este domingo no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, num duelo de formações que têm como objetivo a subida à Liga NOS que colocará frente a frente o oitavo e o sexto colocados, respetivamente.



Com quatro jogos seguidos sem vencer, dois deles com derrotas, o Chaves tenta travar uma das piores sequências da temporada, tendo pela frente uma Académica que por seu turno vem de um triunfo em Viseu e que nas últimas quatro jornadas alcançou dois triunfos e uma derrota.



Estas duas equipas, refira-se, já se enfrentaram na primeira volta, tendo o Chaves vencido em Coimbra por 2-1. Como será desta vez?

CÓD 171 Desp. Chaves 2.21 Empate 3.01 Académica 3.07