Desp. Chaves-FC Porto: dragão procura primeira vitória

CÓD 111 Desp. Chaves 6,2 Empate 4,05 FC Porto 1,31

Com o campeonato parado por conta do Mundial'2022, Desp. Chaves e FC Porto encontram-se esta quinta-feira na Taça da Liga, num jogo entre duas equipas que até ao momento têm 1 ponto na prova, mercê do empate na ronda inicial. Na verdade, nenhuma equipa conseguiu a vitória até ao momento, já que também Mafra e Vizela têm por empates os jogos disputados.Os dragões terão já à disposição Taremi e Eustáquio, o que dará a Sérgio Conceição duas opções alternativas para tentar um regresso aos triunfos depois do desapontante empate ante o Mafra.Este será o segundo jogo da temporada entre as duas equipas, depois do FC Porto ter ganho por 3-0 no Dragão em setembro.