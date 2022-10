Desp. Chaves-Gil Vicente: separados por 3 pontos na tabela

CÓD 154 Desp. Chaves 2,5 Empate 3,3 Gil Vicente 2,65

Encontro da 10.ª jornada do campeonato nacional, com Desp. Chaves e Gil Vicente a encontrarem-se este domingo no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, num duelo que colocará frente a frente o 10.º e o 14.º colocados, respetivamente.Com 12 pontos, os flavienses estão mais bem posicionados, mas a verdade é que entram em campo vindos de um resultado inesperado, com a derrota e eliminação da Taça de Portugal aos pés do Valadares Gaia. Neste jogo, refira-se, Bruno Langa, Sidy Sarr e Hélder Morim são baixas certas na equipa da casa.Quanto ao Gil Vicente, está 3 pontos atrás na Liga, mas vem de uma vitória tranquila na Taça, ao superar o Serpa por 3-0. Um triunfo que permitiu esquecer três jornadas seguidas sem ganhar no campeonato, com duas derrotas e um empate no registo. Os minhotos, refira-se, não terão o contributo de Lucas Barros.Quanto a estatísticas, quatro dos últimos cinco jogos do Gil Vicente tiveram 3 ou mais golos, ao passo que no caso do Chaves apenas dois dos últimos oito tiveram esses mesmos 3 ou mais golos. Por outro lado, o Chaves foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito encontros, já o Gil foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis.Em relação ao confronto direto, o Chaves leva seis jogos sem perder e sempre a marcar ao Gil Vicente, tendo vencido os três últimos. Ainda assim, note-se que os últimos dois foram há três anos e em duelos de preparação.