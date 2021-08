Desp. Chaves-Leixões: equipas ainda sem derrotas

No fecho da 2.ª jornada da Liga Sabseg, Desp. Chaves e Leixões encontram-se esta segunda-feira no Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que na primeira ronda da prova não perderam.



Os flavienses empataram a dois golos diante do Varzim, ao passo que os de Matosinhos conseguiram uma importante vitória perante o candidato Farense, por 3-1. Dois resultados que surgiram depois do afastamento precoce na Taça da Liga, com eliminações perante o Farense (para o Chaves) e V. Guimarães (para o Leixões).



Quanto ao confronto direto, olhando já ao facto de o Chaves ter sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos entre estas equipas, note-se que na época passada houve um triunfo flaviense por 3-1 em casa e um desaire por 1-0 fora. Como será desta vez?

