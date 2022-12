Desp. Chaves-Mafra: apenas os visitantes ainda sonham

CÓD 116 Desp. Chaves 1,81 Empate 3,25 CD Mafra 3,2

Num grupo onde tudo ainda está por definir, Desp. Chaves e Mafra encontram-se esta sexta-feira no reduto dos transmontanos, numa partida an qual apenas a equipa visitante tem chances de ainda se apurar para os quartos-de-final da Allianz Cup.Com 2 pontos, o Mafra sabe que tem de ganhar aos flavienses por pelo menos mais do que 2 golos e esperar que no outro jogo o FC Porto não vença diante do Vizela ou, então, que o Vizela ganhe por uma margem inferior àquela que os mafrenses conseguirem neste jogo.Esquecendo essas contas, note-se que o Mafra leva quatro jogos sem ganhar, mas nos últimos três somou sempre empates. Sofreu golos nos últimos cinco e em oito dos últimos dez marcou e também sofreu. Quanto ao Chaves, leva três jogos a sofrer golos, tendo havido 3 ou mais golos em cinco dos últimos sete encontros disputados.Em termos históricos, estas duas equipas voltam a enfrentar-se depois de nas últimas épocas se terem batido na Segunda Liga. Um campeonato no qual disputaram oito encontros, com um balanço de cinco vitórias do Chaves, duas do Mafra e um empate. Em seis desses jogos o Chaves foi a primeira equipa a marcar, sendo que nos últimos cinco apenas por uma vez o marcador final teve 3 ou mais golos.