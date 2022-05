Desp. Chaves-Moreirense: derradeira vaga na primeira divisão em disputa

Aí está o primeiro capítulo da derradeira batalha pelo último lugar no campeonato nacional do próximo ano. Frente a frente estarão Desp. Chaves e Moreirense, o terceiro do segundo escalão e o antepenúltimo do primeiro.



Vindo de um desaire comprometedor diante do Rio Ave, o Chaves procurará utilizar o fator casa para ganhar vantagem diante dos cónegos, que na derradeira ronda do campeonato golearam o Vizela e garantiram a fuga à despromoção direta (quem caiu foi o Tondela).



Olhando aos jogos recentes, ambas as equipas sofreram golos nos últimos quatro encontros. Em quatro dos últimos cinco encontros do Chaves o marcador teve 3 ou mais golos, sendo que seis dos últimos sete embates foram os flavienses os primeiros a marcar e aqueles que ao intervalo estavam na frente.



Quanto ao confronto direto, o Chaves venceu o duelo mais recente diante dos cónegos, num triunfo por 1-0 no campeonato de 2018/19. Como será desta vez?

Por Record

Temas

chaves

desp

moreirense