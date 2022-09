Desp. Chaves-Rio Ave: duelo entre 'trama-gigantes'

CÓD 156 Desp. Chaves 2.5 Empate 3 Rio Ave 2.9

No fecho da jornada 5 do campeonato nacional, Desp. Chaves e Rio Ave encontram-se esta segunda-feira no Estádio Eng. Manuel Branco Teixeira, num duelo que colocará frente a frente o 6.º e o 14.º colocados, respetivamente.Ainda assim, a verdade é que a classificação não diz tudo, já que o Rio Ave entra em campo moralizado pelo resultado da ronda prévia, quando bateu o FC Porto por inesperados 3-1. Esse jogo, com resultado surpreendente, representou mesmo a primeira vitória dos vilacondenses no campeonato. Em termos individuais, atenção a Aziz, o homem que fez dois dos três golos do Rio Ave diante do Dragão. Quanto a ausências, André Pereira e João Ferreira não serão opção.Em relação ao Chaves, sem Rodrigo Moura e Patrick neste jogo, vem de três jogos sem perder, com duas vitórias e um empate. No jogo mais recente também surpreendeu, ao bater o Sporting por 2-0, em mais um resultado que deixou o futebol nacional boquiaberto.Estas duas equipas jogaram pela última vez na época passada, na Liga Portugal 2, tendo cada uma vencido o respetivo jogo caseiro: o Chaves por 2-1; o Rio Ave por 3-0. Como será agora no escalão principal?