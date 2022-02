Desp. Chaves-SL Benfica B: duelo de topo na Liga SABSEG

CÓD 184 Desp. Chaves 1.88 Empate 3.4 SL Benfica B 3.55

Encontro da 24.ª jornada da Liga Sabseg, com o terceiro colocado a receber a visita do primeiro, num duelo de topo da tabela que promete emoções fortes e um bom futebol a norte do país.Com 46 pontos, o Benfica B entra em campo no primeiro posto, vindo de dois triunfos consecutivos, diante de Sp. Covilhã e Farense. Quanto aos flavienses, têm 43 pontos e levam já onze encontros consecutivos sem perder, numa série na qual chegaram a conseguir cinco triunfos consecutivos.Em termos estatísticos, note-se que ambas as equipas foram as primeiras a marcar nos respetivos jogos em cinco dos últimos seis embates que disputaram. Por outro lado, apenas um dos últimos cinco jogos do Chaves teve mais do que 2 golos.Por fim, o confronto mostra-nos que normalmente há golos de ambas as equipas: foi assim em cinco dos últimos sete jogos. Curiosamente, uma das exceções foi na época passada, com o nulo registado neste mesmo Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira.