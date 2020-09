Desp. Chaves-Varzim: jogo com golos à vista

Equipa que na primeira jornada venceu diante do FC Porto B, o Varzim procura esta sexta-feira manter o rumo 100% ganhador, numa partida da 2.ª jornada na qual terá pela frente um Chaves que terá nesta partida a sua primeira chance de se exibir, isto depois da partida inaugural ter ficado adiada devido a um surto de Covid-19.



Sem muito para analisar do ponto de vista estatístico, até porque os flavienses não jogam oficialmente desde março e os poveiros apenas tiveram desde então o tal jogo com os 'bês' portistas, resta-nos olhar ao confronto direto, que nos mostra que em quator dos últimos cinco duelos ambas as equipas marcaram golos.