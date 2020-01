Desp. Chaves-Vilafranquense: equipas à procura de triunfos

Desp. Chaves e Vilafranquense defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Pro - segundo escalão do futebol português -, num encontro entre duas formações que precisam de somar pontos para subir posições na tabela classificativa.



Atualmente, o Chaves situa-se no 8.º lugar, com 19 pontos, tendo vencido apenas dois dos últimos cinco jogos realizados, frente ao Benfica B e ao Casa Pia.



Já o Vilafranquense encontra-se numa posição mais frágil, posicionando-se no 14.º posto, com 15 pontos, tendo obtido também apenas dois triunfos nos últimos cinco jogos realizados, diante do Ac. Viseu e da Académica.

