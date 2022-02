Desp. Chaves-Vilafranquense: separados por 13 pontos

Separados por 13 pontos e 8 posições na tabela da Liga SABSEG, Chaves e Vilafranquense defrontam-se esta segunda-feira num dos dois encontros que fecham a ronda 22 do segundo escalão. Em melhor posição, os flavienses entram em campo em 4.º, com 39 pontos, ao passo que os de Vila Franca, com 26, estão na 12.ª posição.



Segunda melhor equipa a atuar em casa, com 23 pontos conseguidos graças a 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o Chaves procura confirmar o seu bom registo caseiro, tendo pela frente uma equipa que como visitante tem 12 dos seus 26 pontos conquistados - venceu 3, empatou 3 e perdeu 4 jogos.



O Chaves, refira-se, leva nove duelos seguidos sem perder e quatro consecutivos a ganhar, sendo que em oito dos últimos nove foi mesmo a primeira equipa a marcar. Quanto ao Vilafranquense, não perdeu nenhum dos últimos três duelos, contando nesse período com duas vitórias e um empate.



Em termos de confronto direto, o Chaves leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Vilafranquense, sendo que na primeira volta houve empate a um golo no reduto ribatejano.

