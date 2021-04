Detroit Red Wings-Dallas Stars: duelo da Divisão Central da NHL

Detroit Red Wings e Dallas Stars defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (00h30, horário de Portugal Continental), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam registos recentes algo distintos.

À entrada para esta ronda, os Detroit Red Wings posicionam-se no 7.º e penúltimo lugar da Divisão Central do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), fruto de 16 vitórias (duas em Overtime) e 32 derrotas (sete em OT), enquanto que os Dallas Stars somaram 19 triunfos (três em OT) e 26 desaires (12 em OT) até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o Detroit Red Wings registou Carolina Hurricanes e Chicago Blackhawks) e três derrotas (Chicago Blackhawks, Dallas Stars - por duas vezes), ao passo que os Dallas Stars somaram quatro triunfo (Columbus Blue Jackets e Detroit Red Wings, ambas em duas ocasiões cada) e um desaire (Florida Panthers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Dallas Stars, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com os Detroit Red Wings a somarem apenas um triunfo durante esse mesmo período.