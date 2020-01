Detroit Red Wings-Ottawa Senators: duelo de últimos

Afundados nos derradeiros postos da Conferência Este da NHL, Detroit Red Wings e Ottawa Senators encontram-se na madrugada de sábado na Little Caesars Arena, num duelo no qual estarão frente a frente o último e o penúltimo da tabela global do campeonato norte-americano de hóquei no gelo.



Com apenas 25 pontos, fruto de onze vitórias em 44 jogos, os de Detroit partem em busca do terceiro triunfo caseiro seguido, ao passo que os forasteiros tentam travar uma sequência de cinco desaires seguidos. Do seu lado terão, refira-se, o histórico positivo ante os Red Wings nesta temporada, já que venceram os dois jogos até ao momento disputados, um em casa e outro fora.