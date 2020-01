Detroit Red Wings-Pitts. Penguins: formação visitante parte como favorita

Detroit Red Wings e Pittsburgh Penguins defrontam-se, na madrugada deste sábado (00h30), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo, num encontro entre duas formações com resultados algo distintos na competição.



Os Detroit Red Wings entram para este encontro na última posição da conferência este, com 27 pontos em 47 jogos realizados (12V e 35D), ao passo que os Pittsburgh Penguins estão em 3.º lugar, com 63 pontos em 46 jogos disputados (29V e 17D).



Nos últimos cinco jogos os Red Wings registaram três derrotas (Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres e NY Islanders) e duas vitórias (Montreal Canadiens e Ottawa Senators), enquanto que os Pittsburgh Penguins somaram quatro triunfos (Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche, Arizona Coyotes e Minnesota Wild) e uma derrota (Florida Panthers).



Relativamente ao confronto direto, destaque para três triunfos dos Pittsburgh Penguins, contra dois dos Detroit Red Wings (um deles obtido em OT). Como será desta vez?

CÓD 523 Detroit R Wings 3.43 Empate 4.15 Pitts. Penguins 1.8