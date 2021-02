Dijon-Lille: armada portuguesa em ação na Taça de França

Líder surpresa da Ligue 1, pelo menos na forma como tem sido implacável no passado recente, o Lille entra esta quarta-feira em ação na Taça de França, visitando pelas 18 horas o reduto do Dijon, uma equipa que vive precisamente um momento bem distinto, já que é penúltima, com os mesmos pontos do último na Ligue 1.



Com José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches à espreita da titularidade, o Lille entra em campo com seis vitórias consecutivas e sem sofrer golos nos últimos quatro duelos. Nessas seis vitórias, refira-se, a equipa mais portuguesa da Ligue 1 foi a primeira a marcar em cinco deles.



Quanto ao Dijon... é tudo ao contrário. Leva quatro derrotas seguidas, não vence há sete duelos, sofreu golos nos últimos cinco encontros e em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Para mais, no confronto direto o registo também não é animador: o Lille foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis duelos e em cinco dos últimos sete a equipa que chegou ao descanso na frente. Registos que ajudam a explicar o resto da história, com seis vitórias do Lille nos últimos sete duelos entre estas duas equipas. A última das quais no final de janeiro, com triunfo por 1-0 em casa, mês e meio depois de também ter ganho fora de portas, na altura por 2-0.

