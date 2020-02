Dijon-PSG: parisienses com muitas ausências

O Dijon recebe, esta quarta-feira, o Paris Saint-Germain, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de França, num encontro em que a formação parisiense irá se apresentar com várias ausências na equipa.



A começar pela principal, Neymar encontra-se lesionado desde o encontro com o Montpellier, devido a uma lesão na zona das costelas, e será baixa confirmada para a partida que poderá levar os parisienses à meia-final da prova. Adil Aouchiche, Juan Bernat, Colin Dagba, Abdou Diallo, Marquinhos e Thiago Silva são outras das baixas confirmadas na equipa orientada por Thomas Tüchel.



À entrada para este encontro, de relembrar que o Dijon eliminou, em rondas anteriores, po Valenciennes, o Nimes e o modesto Limonest, enquanto que o Paris Saint-Germain bateu o Linas-Montlhery, o Lorient e o Pau FC.



Relativamente aos últimos cinco jogos disputados, o Dijon registou duas vitórias (Limonest e Brest), um empate (Nantes) e duas derrotas (Montpellier e Nimes), enquanto que os parisienses somaram cinco triunfo consecutivos (Lille, Pau FC, Montpellier, Nantes e Lyon).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Paris Saint-Germain contra apenas um do Dijon que, por sinal, foi conquistado no último duelo entre ambas as equipas, a 1 de novembro de 2019, a contar para a 12.ª ronda da Ligue 1.

CÓD 107 Dijon 7.62 Empate 5.01 PSG 1.28