Dijon-Sochaux: visitados não venceram na pré-temporada

Dijon e Sochaux defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a primeira jornada da segunda divisão de futebol em França, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que chegam ao arranque da competição em momentos bem distintos.

Nos últimos cinco jogos de preparação antes do arranque oficial da nova temporada, o Dijon registou um empate (Grenoble) e quatro derrotas (Sochaux, Nancy, Bourg en Bresse e Troyes), enquanto que o Sochaux somou três vitórias (Dudelange, Dijon e Yverdon) e dois desaires (Auxerre e Sion).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sochaux, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Dijon a levar a melhor em apenas uma ocasião.