Dinamarca-Áustria: nórdicos bem posicionados de olho no playoff

CÓD 138 Dinamarca 1.94 Empate 3.35 Áustria 4.1

Depois de inesperadamente ter sido batida em casa pela Croácia, a Dinamarca procura esta segunda-feira dar um passo praticamente decisivo na luta pelo apuramento para a final four da Liga das Nações. Pela frente estará a Áustria, uma equipa que entra neste duelo com menos 2 pontos do que os nórdicos, mas com o registo de ter perdido há poucos dias em Viena perante este mesmo adversário por 2-1.Nesse jogo, os nórdicos confirmaram os créditos que tinham deixado com a vitória em França, mas depois já recentemente foram batidos pela Croácia, pelo que tudo estará claramente em aberto nesta partida.Olhando a registos recentes, a Dinamarca leva três jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador final teve 3 ou mais no total. Tal registo também se viu no lado austríaco, mas em seis dos últimos sete - houve igualmente golos de ambas as equipas em seis dos últimos sete.Quanto ao confronto direto, o triunfo da semana passada foi o quarto seguido da Dinamarca diante da Áustria e o quinto consecutivo no qual os austríacos sofreram pelo menos um golo nórdico. Em termos totais, três dos cinco jogos tiveram 3 ou mais golos - o mais recente foi um deles.