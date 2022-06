Dinamarca-Croácia: nórdicos podem dar passo importante

CÓD 110 Dinamarca 1.94 Empate 3.5 Croácia 3.9

Líder do Grupo A1, com 6 pontos em dois jogos, a Dinamarca recebe esta sexta-feira a visita da Croácia, numa partida na qual os nórdicos podem dar uma 'machadada' importante na corrida pela presença na final four. É que, caso vençam, chegam aos 9 pontos e ficarão em excelente posição para acabar em primeiro no grupo.Um desfecho de certa forma inesperado, mas que acabou por tornar-se um cenário possível depois do triunfo por 2-1 conseguido em França. Depois disso, novamente fora, os nórdicos ganharam na Áustria também por 2-1, naquela que foi a terceira vitória seguida. De resto, a Dinamarca apenas por duas vezes perdeu nos últimos dez jogos, algo que mostra bem o momento positivo que vive.Quanto aos croatas, têm apenas um ponto, conseguido no empate diante da França. A forma balcânica leva já quatro jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em cinco dos últimos sete jogos que disputou houve golos de ambas as equipas. Uma exceção foi a derrota sofrida diante da Áustria, no arranque desta Liga das Nações, com o desaire caseiro por 3-0.