Dinamarca-Escócia: nórdicos ainda com registo perfeito

Encontro do Grupo F de apuramento europeu para o Mundial'2022, com Dinamarca e Escócia a encontrarem-se esta quarta-feira no Parken, em Copenhaga, num duelo que colocará frente a frente os dois primeiros colocados da tabela.



Os nórdicos, que neste jogo atuam em casa, chegam a esta partida na liderança, com 9 pontos fruto de três vitórias (14 golos marcados e nenhum sofrido) mas também de um Europeu no qual se evidenciaram, ao chegarem às meias-finais - onde caíram aos pés da Inglaterra.



Quanto à Escócia, tem cinco pontos, ainda não perdeu, mas tem apenas uma vitória e dois empates, com um registo de golos de 7 marcados e 3 sofridos. Também esteve no Europeu, mas caiu na fase de grupos, ficando curiosamente atrás da Inglaterra, uma equipa perante a qual conseguiu os seus únicos pontos.



Com muitas baixas, a Dinamarca terá de resolver este duelo sem jogadores como Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Jannik Vestergaard ou Nicolai Boilesen, ao passo que os escoceses têm como baixas Scott McTominay, James Forrest ou John McGinn.



Olhando ao registo histórico, note-se que a Escócia venceu dois dos três duelos disputados - os mais recentes -, ainda que tenham sido os nórdicos a ganhar no único embate oficial. Foi já no longínquo ano de 1986, com um triunfo no Mundial por 1-0. Como será agora?

CÓD 134 Dinamarca 1.38 Empate 3.8 Escócia 6.6