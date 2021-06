Dinamarca-Finlândia: duelo nórdico no Euro'2020

Um dia depois de Itália e Turquia terem dado o pontapé de saída em Roma, o Euro'2020 'muda-se' para Copenhaga, onde Dinamarca e Finlândia se encontram num duelo nórdico referente ao Grupo B. Será um embate entre duas equipas da mesma zona geográfica e que, por isso, carrega em si também alguma rivalidade.



Na máxima força, os dinamarqueses não perderam nenhum dos últimos cinco encontros, incluindo um empate com a Alemanha a cerca de dez dias deste arranque do Europeu. Quanto à Finlândia - que tem a figura Teemu Pukki em dúvida -, leva cinco encontros seguidos sem ganhar, incluindo três derrotas seguidas, duas delas nos dias prévios ao Euro'2020, perante Suécia e Estónia.



Olhando ao confronto direto, este será o primeiro duelo entre os dois países desde 2011, na altura com triunfo dinamarquês por 2-1, que serviu para reforçar o estatuto de grande dominadora nestes duelos particulares, com apenas uma derrota nos últimos 22 encontros (15V 6E). Irá a tendência manter-se ou será apenas mais um capítulo de um domínio claro dos dinamarqueses?

CÓD 107 Dinamarca 1.45 Empate 4.14 Finlândia 8.19