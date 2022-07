Dinamarca-Finlândia: duelo nórdico no Europeu feminino

• Foto: Reuters

Duelo nórdico no Grupo B do Europeu feminino de futebol, com Dinamarca e Finlândia a entrarem em campo com o objetivo claro de conseguir a primeira vitória. As duas equipas perderam na ronda de abertura, pelo que vencer é algo praticamente obrigatório para ambas as equipas.



As dinamarquesas, batidas por 4-0 diante da Alemanha, procuram manter o bom registo que têm diante das finlandesas, já que levam quatro jogos seguidos sem perder e sempre a marcar. Em três deles venceram, tendo empatado o outor encontro.



Quanto à Finlândia, perdeu por 4-1 ante a Espanha, naquela que foi a sua terceira derrota consecutiva.

Por Record

